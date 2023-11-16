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Сегодня, 19:50

Семин: «Лидерство «Краснодара» — не сенсация, клуб грамотно к этому шел»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

«Лидерство «Краснодара» — не сенсация. Была бы сенсация, если бы отрыв от второго места был 10 очков. А так — вполне закономерное явление, клуб грамотно к этому шел. В команде собраны сильные легионеры, есть очень талантливые воспитанники. Руководство удачно пригласило сербского специалиста, который сразу показал достойный результат. Все логично», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

После 15 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 32 очками. Идущий на втором месте «Зенит» отстает на 2 очка. «Динамо» замыкает тройку сильнейших (25).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-liderstvo-krasnodara-ne-sensatsiya-klub-gramotno-k-e-tomu-shel/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Юрий Семин
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