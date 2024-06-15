Семин: «Трансфер Латышонка в «Зенит» — это не бездумная трата денег»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин предположил, сможет ли Евгений Латышонок закрепиться в основном составе «Зенита».

В пятницу, 14 июня, петербургский клуб объявил о переходе 25-летнего голкипера. Контракт с игроком подписан по схеме «4+1».

«Раз «Зенит» взял Латышонка, значит, клуб рассчитывает на вратаря. Он тоже переходит, осознавая свои силы. Он столкнется с хорошей конкуренцией, сам Евгений с каждым годом прогрессирует и прогрессирует. Зачем «Зениту» еще один вратарь? Раз «Зенит» кого-то приглашает, он имеет на это основания. Трансфер Латышонка — это не бездумная трата денег», — цитирует Семина Metaratings.ru.

Латышонок выступал за «Балтику» с лета 2019 года. В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.