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Сегодня, 13:40

Семин не согласен с решением КДК по Федотову и Абаскалю

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Антон Зиньковский, Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать на один матч наставников ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

— Как вам видится ситуация во время и после дерби ЦСКА — «Спартак»? Что скажете о перепалке Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля?

— Эта история раздута журналистам. Нужно же о чем-то говорить, писать... Я лично ничего страшного не увидел. Эмоции и не более того. Тем более, не забывайте, что это дерби.

— Однако КДК дисквалифицировал обоих тренеров на один матч.

— Хм. Я этого не понимаю. КДК нужно было сказать им: идите, посидите в ресторане, поговорите.

— Вот как?

— Да. Можно было сказать Абаскалю: «Гильермо, ты моложе. Пригласи Федотова в ресторан. Посидите, поговорите о футболе, о ваших взаимоотношениях. Пока мы вас не наказываем». Повторяю, это всего лишь эмоции, присущие футболу. Без них футбол умирает. Вот и все. Лучше давайте говорить и писать о качественном дерби. Оба тренера — молодцы. Здорово подготовили свои команды. Вот это действительно важно!

Гильермо Абаскаль. «КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»

20 октября КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на два (один — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23) за перепалку во время матча ЦСКА — «Спартак» (2:2). Также оба специалиста были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

После первого тайма встречи испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Семин
КДК
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