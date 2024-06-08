Семин не стал говорить о возможном переходе Джикии в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о возможном переходе защитника Георгия Джикии в московский клуб.

— Как думаете, Джикия сможет укрепить оборону «Локомотива»?

— Я на этот вопрос не могу ответить. На это может ответить Галактионов. Пусть он решает, нужен Джикия команде или нет, — сказал Семин Metaratings.ru.