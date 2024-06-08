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Сегодня, 08:36

Семин не стал говорить о возможном переходе Джикии в «Локомотив»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о возможном переходе защитника Георгия Джикии в московский клуб.

— Как думаете, Джикия сможет укрепить оборону «Локомотива»?

— Я на этот вопрос не могу ответить. На это может ответить Галактионов. Пусть он решает, нужен Джикия команде или нет, — сказал Семин Metaratings.ru.

Защитник выступал за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». У Джикии пять голов и 11 результативных передач в 215 матчах за московскую команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-pust-galaktionov-reshaet-nuzhen-li-dzhikiya-lokomotivu-370654/
Георгий Джикия
Сергей Семак
ФК Локомотив (Москва)
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