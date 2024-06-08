Семин не стал говорить о возможном переходе Джикии в «Локомотив»

Сегодня, 08:36
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о возможном переходе защитника Георгия Джикии в московский клуб.
— Как думаете, Джикия сможет укрепить оборону «Локомотива»?
— Я на этот вопрос не могу ответить. На это может ответить Галактионов. Пусть он решает, нужен Джикия команде или нет, — сказал Семин Metaratings.ru.
Защитник выступал за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». У Джикии пять голов и 11 результативных передач в 215 матчах за московскую команду.