Семин не видит логики в назначении Давидса помощником главного тренера «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Фадлу Давидса на пост помощника главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра.

«Ничего не думаю по этому поводу. Логики во всех этих назначениях я не вижу», — сказал Семин «СЭ».

Давидс уже работал помощником Циннбауэра в южноафриканском «Орландо Пайретс» с декабря 2019 года по август 2021 года, когда немец ушел из клуба. Сам Давидс покинул команду в июне 2022 года.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками после 10 туров.