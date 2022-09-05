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5 сентября, 22:14

Семин о скандале в матче «Торпедо» — «Ростов»: «При Хачатурянце такого не было»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о дважды перебитом пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом» (0:1)

«При Хачатурянце, который дисквалифицировал судей на долгие периоды своей карьеры, такого не было», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Максим Осипенко с пенальти. Главный арбитр Ян Бобровский дважды требовал перебить 11-метровый — вратарь Егор Бабурин отбил два удара, но с нарушением правил.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
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