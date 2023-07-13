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13 июля, 22:47

Семин: «Считаю, что Гайич сильнее, чем Марио Фернандес»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о вероятном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Ну, не вернётся Фернандес. У них есть прекрасный правый защитник, который на сегодняшний день играет сильнее, чем Фернандес. Да, я считаю, что Гайич сильнее, чем Фернандес. Поэтому они особо не боролись за него», — приводит слова Семина Metaratings.

11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-gaiich-silnee-chem-fernandes-poetomu-cska-osobo-ne-borolsya-za-brazilca-265869/
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