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Сегодня, 13:57

Семин объяснил, почему Карпин не уходит из «Ростова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему Валерий Карпин не покидает «Ростов».

«А если человеку комфортно? Ему нравится работать в Ростове-на-Дону и параллельно трудиться в сборной. Тренера можно понять, это прекрасный город. Плюс у клуба хорошие руководители, которые собрали добротный состав. Почему обязательно надо куда-то уходить?» — приводит слова Семина RT.

Карпин вернулся в «Ростов» в марте 2022 года. До этого он возглавлял ростовчан с 2017 по 2021 годы.

После 25 туров ростовчане с 37 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 26-м туре команда Карпина на своем поле примет «Оренбург». Игра пройдет в понедельник, 29 апреля. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Источник: RT
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Юрий Семин
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