Семин объяснил спад «Спартака» в последних турах РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» игру «Спартака» в последних турах РПЛ.

«Такие неудачи бывают у многих команд, но, наверное, главная причина — это стабилизация игры. Вот ее как раз нет. Стабилизируют игру, у них хороший подбор игроков, и они могут навязать борьбу за самые высокие места. Вот и все», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

В последних трех турах РПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром».