Семин — о будущем Лички: «Нужно спокойно работать»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Давайте этот сезон доведем. В дальнейшем, наверное, руководители будут принимать какие-то решения. У него тоже плюсов много. Основной — команда проповедует свой стиль. Он уже виден. Видны атакующие действия. Много молодых игроков выходит. Есть футболисты, которые вызывают интерес у других клубов. Он сделал много хорошего для «Динамо» за этот период. Мы не подводим итог его работы. Итог нужно подводить, когда закончится сезон, и принимать решения. Сейчас, думаю, не имеет смысла даже об этом говорить. Нужно спокойно работать. Пусть играют. Есть еще шесть игр. За это время многое может измениться», — сказал Семин «СЭ».

16 апреля «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России и по сумме двух встреч (1:2, 0:0) опустилось в нижнюю сетку турнира. Игра бело-голубых со «Спартаком» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов состоится 29 апреля.

В чемпионате России «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.