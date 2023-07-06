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Сегодня, 19:54

Семин: «На Пиняева возлагают большие надежды — надо оправдывать авансы»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах нападающего железнодорожников Сергея Пиняева в новом сезоне.

«Как себя покажет Пиняев в новом сезоне? А чего говорить про Пиняева, если сезон даже не начался? Как начнется чемпионат — тогда и поговорим. На него возлагают большие надежды — надо начинать оправдывать авансы», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Пиняев перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Крыльев Советов». Всего на счету 18-летнего футболиста в минувшем сезоне РПЛ 5 голов и 2 результативные передачи в 20 матчах. Также он провел 7 игр в FONBET Кубке России, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-na-pinyaeva-vozlagayut-bol-shie-nadezhdy-nado-opravdy-vat-avansy/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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