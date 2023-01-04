Семин оценил перспективы Пиняева в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что думает о будущем Сергея Пиняева после перехода в московский клуб из «Крыльев Советов».

Он считает, что футболисту нужно сейчас думать только о футболе и не отвлекаться на посторонние вещи.

«Важно, чтобы Сергея никто не отвлекал от футбольной деятельности, его голова должна думать только о футболе. В таком случае Пиняев заиграет и в «Локомотиве», и в «Барселоне». И вообще в любом клубе, в котором он сам захочет», — цитирует Семина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 он провел 15 матчей за «Крылья Советов», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.