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Семин оценил роль смены руководства в весеннем рывке «Локомотива»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» оценил роль смены высшего руководства в весеннем рывке «Локомотива» и высказал мнение о большой роли генерального директора Владимира Леонченко в предшествующем провале.

— Насколько большую роль в весеннем рывке «Локомотива» сыграла смена высшего руководства, приход Юрия Нагорных вместо Александра Плутника?

— Это сыграло большую роль. Если после таких вложений нет результата, то смена не может не происходить. Считаю, что перемены должны были быть еще более ранними и жесткими. Команда находилась в пропасти, но эти изменения помогли вытолкнуть «Локомотив» оттуда. Все было сделано справедливо и правильно. Им не оставалось ничего другого.

— Вроде уже практически убрали и гендиректора Владимира Леонченко после скандала с выходом на поле дисквалифицированного Баринова в Кубке России против «Акрона».

— Пока что он остался один из той группы. В клубе виднее, какова его роль была в этом провале. На мой взгляд, его роль была большая. Но какое решение они примут — непонятно. А по поводу ситуации с Бариновым — не знаю, как такое возможно. Сейчас в клубе очень много людей, они должны конкретно распределить обязанности. А они понадеялись друг на друга, и получилось, мягко говоря, не очень хорошо.

Правда, в итоге «Локомотив» уступил по игре. «Акрон» хорошо играл, такие моменты бывают. В тольяттинском клубе — хороший тренер Евгений Калешин, который разбирает команды соперников. Когда я был главным тренером, мы поехали на кубковый матч в Калининград и проиграли по пенальти «Балтике» того же Калешина. Но мы играли там вторым составом, так как была Лига чемпионов, и нас ждал сложный календарь. А с «Акроном» на поле вышла основа.

После зимней паузы «Локомотив» выиграл все четыре матча в чемпионате России. При этом команда проиграла все три встречи в плей-офф Кубка страны и вылетела из турнира.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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