Семин — о Бонгонде: «Клубам РПЛ не хватает таких легионеров»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уровне новичка «Спартака» Тео Бонгонды.

«Бонгонда — очень качественный легионер, он здорово играл в «Кадисе». Посмотрим, как он будет выступать на дистанции, но думаю, этот игрок будет полезен «Спартаку» и дальше, это хорошее приобретение. Клубам РПЛ не хватает таких легионеров», — цитирует Семина «РБ Спорт».

«Спартак» в июле подписал Бонгонду из «Кадиса». В активе 27-летнего конголезца 1 гол и 1 результативная передача в двух матчах за красно-белых.