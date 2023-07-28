Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:54

Семин — о Бонгонде: «Клубам РПЛ не хватает таких легионеров»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уровне новичка «Спартака» Тео Бонгонды.

«Бонгонда — очень качественный легионер, он здорово играл в «Кадисе». Посмотрим, как он будет выступать на дистанции, но думаю, этот игрок будет полезен «Спартаку» и дальше, это хорошее приобретение. Клубам РПЛ не хватает таких легионеров», — цитирует Семина «РБ Спорт».

«Спартак» в июле подписал Бонгонду из «Кадиса». В активе 27-летнего конголезца 1 гол и 1 результативная передача в двух матчах за красно-белых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-bongonda-ochen-kachestvenny-j-legioner-klubam-rpl-takih-ne-hvataet/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
Юрий Семин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинка требует отстранить Мирру за лайки. Ястремская возмущена пассивностью WTA
Шрамкова победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Найдено тело пропавшей при сплаве по реке в Бурятии туристки
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме назвали маловероятной перспективу того, что игроки стран БРИКС перестанут считаться легионерами

Губерниев: «Будут ли наши футболисты развиваться, если играть станут одни бразильцы?»