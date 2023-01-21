Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» уход Джирано Керка в аренду.

«Естественно, они пользуются этим пунктом о приостановке контракта. Что еще. Замен ему много. Очень большая группа игроков, которая может его заменить. Об этом пункте все давно знали. Если у них будут предложения, они будут уходить. Это касается всех иностранцев, не только тех, кто играет в «Локомотиве», — сказал Семин «СЭ».

Сегодня, 21 января, «Локомотив» объявил об уходе полузащитника Джирано Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

Как стало известно «СЭ», Керк с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Антверпене». Соглашение с бельгийским клубом должно быть подписано после прохождения игроком медосмотра.