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Сегодня, 11:42

Семин — об уходе Керка из «Локомотива»: «Об этом пункте давно знали. Будут предложения — будут уходить»

Семин отреагировал на новость о об уходе Керка из «Локомотива»
Микеле Антонов
Корреспондент
Джирано Керк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» уход Джирано Керка в аренду.

«Естественно, они пользуются этим пунктом о приостановке контракта. Что еще. Замен ему много. Очень большая группа игроков, которая может его заменить. Об этом пункте все давно знали. Если у них будут предложения, они будут уходить. Это касается всех иностранцев, не только тех, кто играет в «Локомотиве», — сказал Семин «СЭ».

Сегодня, 21 января, «Локомотив» объявил об уходе полузащитника Джирано Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

Как стало известно «СЭ», Керк с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Антверпене». Соглашение с бельгийским клубом должно быть подписано после прохождения игроком медосмотра.

ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
Юрий Семин
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