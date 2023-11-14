Семин: «Приятно, что агент Кварацхелии отметил мою работу в развитии игрока»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на слова агента полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили, который отметил вклад специалиста в развитие футболиста.

По словам Ревишвили, Кварацхелию раскрыл Семин, а не Леонид Слуцкий, который позднее работал с хавбеком в «Рубине».

«Приятно, что агент Хвичи отметил мою работу в развитии игрока. Приятно такое слышать. Я также обязательно отметил бы селекционера, который работал в «Локомотиве», Виктора Тищенко. Он много раз смотрел матчи Кварацхелии и настоятельно рекомендовал руководству клуба взять его в команду», — сказал Семин «СЭ».

22-летний Кварацхелия в феврале 2019 года перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Рустави» до конца сезона-2018/19. За железнодорожников он сыграл 10 матчей и забил 1 гол. С клубом Хвича выиграл Кубок России и серебрянные медали чемпионата страны.

Летом 2019 года Кварацхелия заключил контракт с «Рубином», за который играл до марта 2022. В казанском клубе он провел 73 матча, забил 7 голов и отдал 18 результативных передач.

Грузинский футболист в июле 2022 года стал игроком «Наполи». Его контракт рассчитан до лета 2027 года. За итальянский клуб он всего провел 58 игр, забил 17 мячей и отдал 22 голевые передачи. С «Наполи» Хвича стал чемпионом Италии-2022/23.