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Сегодня, 11:34

Семин — о словах Кварацхелии: «Он так много тренировался, что приходилось выключать свет!»

Зарина Халимхонова
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова своего бывшего футболиста Хвичи Кварацхелии. Грузин в блоге на The Player's Tribune написал, что во время выступлений за «Локомотив» он жил на базе в глухом лесу, где по ночам не было света.

«Он так много тренировался, что приходилось выключать свет! А вообще-то у «Локомотива» прекрасные условия. Поэтому Хвича добился больших результатов», — сказал Семин «СЭ».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Хвича Кварацхелия в &laquo;Локомотиве&raquo; (2019 год). Хвича вспомнил Россию: «Жил в страшном месте на базе. Только я и служба безопасности, вокруг собаки»

Хвича Кварацхелия
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Наполи
Юрий Семин
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