Семин — о словах Кварацхелии: «Он так много тренировался, что приходилось выключать свет!»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова своего бывшего футболиста Хвичи Кварацхелии. Грузин в блоге на The Player's Tribune написал, что во время выступлений за «Локомотив» он жил на базе в глухом лесу, где по ночам не было света.

«Он так много тренировался, что приходилось выключать свет! А вообще-то у «Локомотива» прекрасные условия. Поэтому Хвича добился больших результатов», — сказал Семин «СЭ».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.