17 ноября, 19:52
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Уверен, что в ближайшем будущем будет много официальных матчей у сборной России. Валерию Карпину нужно сосредоточиться на главной команде страны. Он принял решение, молодец, что сам. За мужество и его позицию не должно быть никаких обид у «Динамо». Мне кажется, это решение правильное», — сказал Семин «СЭ».
17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.
Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.
По информации «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина будет Ролан Гусев.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Бен Ричардс
От всей души желаю Юрию Павловичу дожить до этого "ближайшего будущего".
18.11.2025
ГрИН
Юрий Палыч что-то придумал?!))
17.11.2025
SuperDennis
Семин знает что-то, чего не знаем мы??? Или как обычно пьяные бредни? Какие нафиг официальные матчи?
17.11.2025
Millwall82
ну это дохрена стоит, трансферы и контракты, в силу лимита. Еще более жесткого через пару лет.
17.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
выкупят.
17.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
да "партнеры" вбросили, что фифа с уефой снизошли Россию "вернуть" - на нейтральном поле, под ссаной нейтральной тряпкой. ну и у наших чинтвников случился легкий передоз эйфории. еще ж следж хоккеистов пригласили с девизиона C начать. перемога за перемогой, как у древних укров. а Шпалыч матерый старый лис, нутром чует линию партии.
17.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Расскажи это своему начальнику !!!
17.11.2025
shpura
Заманчиво.
17.11.2025
shpasic
Сёмин съел таблетки Орлова и Пономарёва. не закусывая.
17.11.2025
Неравнодушный Ден
А что Палыч понимает под официальными матчами сборной!? Двухсторонки?
17.11.2025
Jean4
Палыч что-то знает?
17.11.2025
Фирсыч
Совсем плохо у Сёмина с головой. Или я ошибаюсь? Неужели СВО вот-вот закончится? Дюков, Митрофанов твердят об этом. Дай бог, дай бог...
17.11.2025
Millwall82
сборную друзей Карпина заявят в РПЛ (могут кстати)? Вот только что с контрактами делать.
17.11.2025
bvp
Дружно стали зализывать Карпушу.
17.11.2025
AlexCS4
Уходят лучшие. Такой молодой. Ему бы еще работать и работать. Не успел в Москву перетянуть Ваханию и Мелехина, кинул ребят. Зато теперь отдохнет.
17.11.2025
AнaлoГoвнет
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
Прям много?!Шпалыч знает что то,чего не знаем мы?
17.11.2025