Премьер-лига (РПЛ).
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

17 ноября, 19:52

Семин — об уходе Карпина из «Динамо»: «В ближайшем будущем у сборной будет много официальных матчей. Нужно сосредоточиться»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Уверен, что в ближайшем будущем будет много официальных матчей у сборной России. Валерию Карпину нужно сосредоточиться на главной команде страны. Он принял решение, молодец, что сам. За мужество и его позицию не должно быть никаких обид у «Динамо». Мне кажется, это решение правильное», — сказал Семин «СЭ».

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

По информации «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина будет Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

17

  • Бен Ричардс

    От всей души желаю Юрию Павловичу дожить до этого "ближайшего будущего".

    18.11.2025

  • ГрИН

    Юрий Палыч что-то придумал?!))

    17.11.2025

  • SuperDennis

    Семин знает что-то, чего не знаем мы??? Или как обычно пьяные бредни? Какие нафиг официальные матчи?

    17.11.2025

  • Millwall82

    ну это дохрена стоит, трансферы и контракты, в силу лимита. Еще более жесткого через пару лет.

    17.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    выкупят.

    17.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    да "партнеры" вбросили, что фифа с уефой снизошли Россию "вернуть" - на нейтральном поле, под ссаной нейтральной тряпкой. ну и у наших чинтвников случился легкий передоз эйфории. еще ж следж хоккеистов пригласили с девизиона C начать. перемога за перемогой, как у древних укров. а Шпалыч матерый старый лис, нутром чует линию партии.

    17.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Расскажи это своему начальнику !!!

    17.11.2025

  • shpura

    Заманчиво.

    17.11.2025

  • shpasic

    Сёмин съел таблетки Орлова и Пономарёва. не закусывая.

    17.11.2025

  • Неравнодушный Ден

    А что Палыч понимает под официальными матчами сборной!? Двухсторонки?

    17.11.2025

  • Jean4

    Палыч что-то знает?

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Совсем плохо у Сёмина с головой. Или я ошибаюсь? Неужели СВО вот-вот закончится? Дюков, Митрофанов твердят об этом. Дай бог, дай бог...

    17.11.2025

  • Millwall82

    сборную друзей Карпина заявят в РПЛ (могут кстати)? Вот только что с контрактами делать.

    17.11.2025

  • bvp

    Дружно стали зализывать Карпушу.

    17.11.2025

  • AlexCS4

    Уходят лучшие. Такой молодой. Ему бы еще работать и работать. Не успел в Москву перетянуть Ваханию и Мелехина, кинул ребят. Зато теперь отдохнет.

    17.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Прям много?!Шпалыч знает что то,чего не знаем мы?

    17.11.2025

    Валерий Карпин
    Юрий Семин
    Сборная России по футболу
    ФК Динамо (Москва)
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
