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Сегодня, 19:23

Семин отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Локомотив»

Константин Белов
Корреспондент
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрия Семин прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего Артемы Дзюбы в московский клуб.

«Дзюба переходит в «Локомотив»? Не знаю, позвоните Леонченко. Хороший ли это трансфер для клуба? Обратитесь к Леонченко. Он скажет хороший ли это трансфер», — сказал Семин «СЭ».

Ранее о том, что Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока получат по 2,5 миллиона рублей.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Смольников ушел из «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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