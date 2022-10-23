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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном консультировании нового председателя совета директоров железнодорожников Юрия Нагорных по работе московского клуба.
— Нагорных заявил, что планирует с вами провести консультации по работе над новым «Локомотивом.
— Будет у него желание — будет консультироваться. Все, что я могу сказать.
— Вам было бы это интересно?
— Это уже другая тема. Если будет интересно [Нагорных], значит, пойдет.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что будет встречаться с Юрием Семиным для обсуждения различных вопросов, но не по поводу возможного назначения 75-летнего специалиста главным тренером.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования