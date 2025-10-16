Семин ответил на вопрос о возможном назначении Федотова в «Спартак»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова в «Спартак». — Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Спартаке»? — Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы — в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Спартаке»] или нет, не мне судить. Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. В начале июня 2024-го армейцы объявили об уходе специалиста, досрочно расторгнув с ним контракт.

zg И однозначно умеет выколачивать неустойки!) 17.10.2025

fell62 Федотов не умеет обниматься и скакать на бровке ...так пусть идет лесом. 17.10.2025

Есть город на Неве в хрюндельклуб! в хрюндельклуб! федотов в хрюндельклуб! 16.10.2025

Есть город на Неве быдлота атлична обживёцца в свинарне! он проста создан для хрюндельклуба! Бугага! 16.10.2025

Dreamlike Микеле отстань от деда, вы из него затычку от бочек делаете 16.10.2025

Niko McCowrey Семин ответил на вопрос о возможном назначении Федотова в «Спартак».. Какое отношение Семин имеет к назначениям в Спратаке, укулеле? 16.10.2025

Старшой0754 Надо назначать, спартак должен быть разрушен... 16.10.2025

Александр Кудинов Пока спортивным директором "Спартака" будет иностранец российским тренерам в этот клуб будет заказана дорога. Это безусловно плохо, но таковы реалии. Гнать надо из "Спартака" этого "специалиста". На должность спортивного директора лучше всех мог бы быть назначен Ловчев, а на должность главного тренера - нынешний главный тренер "Балтики". 16.10.2025

Nik НЕНУЖЕН 16.10.2025

Alexey Bulatov Не будет,хватило одного..... 16.10.2025

Russpiel Что, 'И'? Готовься сосредоточиться исключительно на сборной. 16.10.2025

zg ЛЧ-со@али и.....Со@али!:rofl::rofl::rofl: 16.10.2025

Красно-белый Аквариум7 Каждый кб пидар думает в меру своей испорченности: Думаешь налайкал сам себе и стал умнее, перестав быть лузером-неудачником ?! - НЕТ = 7:1 короче и 2-5 от Тамбова ):innocent::relaxed:? 16.10.2025

zg Ну и че ты минусишь,гоблин?Думаешь налайкал на старых ветках,где никто не видит,себе рейтинг,со своими душевно больными "вадиками" и думаешь,все можно?:rofl: 16.10.2025

Красно-белый Аквариум7 И ??!! 16.10.2025

Красно-белый Аквариум7 И ?! 16.10.2025

spar001 я уже ничему не удивлюсь... 16.10.2025

AlexCS4 Спартак не возьмет российского тренера. 16.10.2025

rac135 — Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Динамо»? — Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы — в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Динамо»] или нет, не мне судить. 16.10.2025

rac135 — Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Локомотиве»? — Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы — в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Локомотиве»] или нет, не мне судить. 16.10.2025