Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

16 октября, 14:40

Семин ответил на вопрос о возможном назначении Федотова в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова в «Спартак».

— Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Спартаке»?

— Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы — в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Спартаке»] или нет, не мне судить.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. В начале июня 2024-го армейцы объявили об уходе специалиста, досрочно расторгнув с ним контракт.

21

  • zg

    И однозначно умеет выколачивать неустойки!)

    17.10.2025

  • fell62

    Федотов не умеет обниматься и скакать на бровке ...так пусть идет лесом.

    17.10.2025

  • Есть город на Неве

    в хрюндельклуб! в хрюндельклуб! федотов в хрюндельклуб!

    16.10.2025

  • Есть город на Неве

    быдлота атлична обживёцца в свинарне! он проста создан для хрюндельклуба! Бугага!

    16.10.2025

  • Dreamlike

    Микеле отстань от деда, вы из него затычку от бочек делаете

    16.10.2025

  • Niko McCowrey

    Семин ответил на вопрос о возможном назначении Федотова в «Спартак».. Какое отношение Семин имеет к назначениям в Спратаке, укулеле?

    16.10.2025

  • Старшой0754

    Надо назначать, спартак должен быть разрушен...

    16.10.2025

  • Александр Кудинов

    Пока спортивным директором "Спартака" будет иностранец российским тренерам в этот клуб будет заказана дорога. Это безусловно плохо, но таковы реалии. Гнать надо из "Спартака" этого "специалиста". На должность спортивного директора лучше всех мог бы быть назначен Ловчев, а на должность главного тренера - нынешний главный тренер "Балтики".

    16.10.2025

  • Nik

    НЕНУЖЕН

    16.10.2025

  • Alexey Bulatov

    Не будет,хватило одного.....

    16.10.2025

  • Russpiel

    Что, 'И'? Готовься сосредоточиться исключительно на сборной.

    16.10.2025

  • zg

    ЛЧ-со@али и.....Со@али!:rofl::rofl::rofl:

    16.10.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Каждый кб пидар думает в меру своей испорченности: Думаешь налайкал сам себе и стал умнее, перестав быть лузером-неудачником ?! - НЕТ = 7:1 короче и 2-5 от Тамбова ):innocent::relaxed:?

    16.10.2025

  • zg

    Ну и че ты минусишь,гоблин?Думаешь налайкал на старых ветках,где никто не видит,себе рейтинг,со своими душевно больными "вадиками" и думаешь,все можно?:rofl:

    16.10.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    И ??!!

    16.10.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    И ?!

    16.10.2025

  • spar001

    я уже ничему не удивлюсь...

    16.10.2025

  • AlexCS4

    Спартак не возьмет российского тренера.

    16.10.2025

  • rac135

    — Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Динамо»? — Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы — в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Динамо»] или нет, не мне судить.

    16.10.2025

  • rac135

    — Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Локомотиве»? — Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы — в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Локомотиве»] или нет, не мне судить.

    16.10.2025

  • zg

    НА ЙУХ!

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Владимир Федотов (тренер)
    Юрий Семин
    ФК Спартак (Москва)
    Читайте также
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя