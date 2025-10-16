16 октября, 14:40
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова в «Спартак».
— Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Спартаке»?
— Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы — в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Спартаке»] или нет, не мне судить.
Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. В начале июня 2024-го армейцы объявили об уходе специалиста, досрочно расторгнув с ним контракт.
zg
И однозначно умеет выколачивать неустойки!)
17.10.2025
fell62
Федотов не умеет обниматься и скакать на бровке ...так пусть идет лесом.
17.10.2025
Есть город на Неве
в хрюндельклуб! в хрюндельклуб! федотов в хрюндельклуб!
16.10.2025
Есть город на Неве
быдлота атлична обживёцца в свинарне! он проста создан для хрюндельклуба! Бугага!
16.10.2025
Dreamlike
Микеле отстань от деда, вы из него затычку от бочек делаете
16.10.2025
Niko McCowrey
Семин ответил на вопрос о возможном назначении Федотова в «Спартак».. Какое отношение Семин имеет к назначениям в Спратаке, укулеле?
16.10.2025
Старшой0754
Надо назначать, спартак должен быть разрушен...
16.10.2025
Александр Кудинов
Пока спортивным директором "Спартака" будет иностранец российским тренерам в этот клуб будет заказана дорога. Это безусловно плохо, но таковы реалии. Гнать надо из "Спартака" этого "специалиста". На должность спортивного директора лучше всех мог бы быть назначен Ловчев, а на должность главного тренера - нынешний главный тренер "Балтики".
16.10.2025
Nik
НЕНУЖЕН
16.10.2025
Alexey Bulatov
Не будет,хватило одного.....
16.10.2025
Russpiel
Что, 'И'? Готовься сосредоточиться исключительно на сборной.
16.10.2025
zg
ЛЧ-со@али и.....Со@али!:rofl::rofl::rofl:
16.10.2025
Красно-белый Аквариум7
Каждый кб пидар думает в меру своей испорченности: Думаешь налайкал сам себе и стал умнее, перестав быть лузером-неудачником ?! - НЕТ = 7:1 короче и 2-5 от Тамбова ):innocent::relaxed:?
16.10.2025
zg
Ну и че ты минусишь,гоблин?Думаешь налайкал на старых ветках,где никто не видит,себе рейтинг,со своими душевно больными "вадиками" и думаешь,все можно?:rofl:
16.10.2025
Красно-белый Аквариум7
И ??!!
16.10.2025
Красно-белый Аквариум7
И ?!
16.10.2025
spar001
я уже ничему не удивлюсь...
16.10.2025
AlexCS4
Спартак не возьмет российского тренера.
16.10.2025
rac135
— Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Динамо»? — Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы — в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Динамо»] или нет, не мне судить.
16.10.2025
rac135
— Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Локомотиве»? — Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы — в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА. Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Локомотиве»] или нет, не мне судить.
16.10.2025
zg
НА ЙУХ!
16.10.2025