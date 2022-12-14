Семин ответил на вопрос о возможности возвращения к тренерской работе

Легендарный тренер Юрий Семин в интервью «СЭ» в Дохе ответил на вопрос о возможности возвращения к тренерской работе.

— Глядя на работу ван Гала, вы не хотите вернуться на тренерскую скамейку?

— Все зависит от того, есть ли приглашение туда, где ты нужен. Одно дело — ты хочешь, а другое, что не все от тебя зависит.

— Но вы не готовы смириться с тем, что уже не позовут?

— Что значит — смириться? Ну не позовут, так буду футбол смотреть, помогать различным мероприятиям. От футбола я никуда не денусь, я в нем, мне интересно. Сюда (в Катар. — Прим. И.Р.) мне интересно приехать, в следующий раз поеду на Лигу чемпионов в Турцию, посмотрю финал. Это часть моей жизни.