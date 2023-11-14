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Сегодня, 13:21

Семин поддержал Кержакова после отставки из сербского «Спартака»: «Нужно правильно принять ситуацию и идти дальше»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» отставку Александра Кержакова с поста главного тренера сербского «Спартака» из Суботицы.

«Кержаков мало поработал в Сербии, но это нормально для тренера. Александр имеет большой опыт в разных командах из разных стран. Ему нужно правильно принять нынешнюю ситуацию и идти дальше», — сказал Семин «СЭ».

40-летний россиянин возглавлял «Спартак» с июня 2023 года. Под руководством Кержакова клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

12 ноября в матче 15-го тура чемпионата Сербии «Спартак» проиграл в гостях «Явор Иванице» (0:2). На следующий день Александр Кержаков был уволен из клуба.

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