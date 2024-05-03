Семин — о словах Семака: «Приятно, когда большой специалист называет меня учителем»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова действующего главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который назвал его, Олега Романцева и Валерия Газзаева своими учителями и легендами.

«Семак — это тренер нового поколения, который уже много лет великолепно работает с командой. Он неоднократный чемпион, у него большие заслуги перед футболом. Это человек, который любит футбол. Семак был хорошим игроком, поигравшим в сборной России, в разных клубах, в том числе европейских. Конечно, приятно, когда люди из профессии называют тебя учителем и легендой, особенно из уст большого специалиста», — цитирует Семина Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Вместе с командой из Санкт-Петербурга он завоевал 10 трофеев: 5 чемпионств, Кубок страны и 4 Суперкубка России. Он является абсолютным рекордсменом по числу побед в качестве главного тренера сине-бело-голубых.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.