Семин — о трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Игрок вправе выбирать тот клуб, где ему комфортнее»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил трансфер экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Игрок вправе выбирать тот клуб, где ему комфортнее. Не вижу в этом никакой проблемы. У ЦСКА есть правый защитник Гайич, который не хуже, чем Фернандес, и к тому же моложе. Этот трансфер не должен вызывать негатив ни для кого. Марио — хороший игрок. Но это жизнь игрока, и их путь очень короток. Сейчас многие футболисты играют до 35 лет на хорошем уровне. Надеемся, Марио будет играть на протяжении долгих лет», — цитирует Семина Sport24.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

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