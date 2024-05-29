Семин поддержал продление Мусаева: «Он квалифицированный специалист»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта Мурада Мусаева с «Краснодаром».

Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

«Я считаю, это хорошая новость. Во-первых, наш тренер работает. Во-вторых, можно сказать, что он воспитанник краснодарского футбола. Он квалифицированный, имеющий достаточно большой опыт, специалист», — сказал Семин «СЭ».

Мусаев возглавил «Краснодар» 14 марта, сменив серба Владимира Ивича. Ранее специалист тренировал «быков» с 2018 по 2021 год.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, впервые в своей истори завоевав серебряные медали чемпионата России.

(Денис Сафронов)