Семин — о разгромном поражении «Пари НН»: «Как можно было так проиграть, если команда борется за выживание?»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» поражение «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ с «Сочи» (1:6).

«Просто не получается представить, как «Пари НН» могло потерпеть такое поражение от «Сочи». Нельзя сказать, с чем оно может быть связано. Как можно было так проиграть, если команда борется за выживание?» — сказал Семин «СЭ».

После 28 туров «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

20 мая нижегородский клуб проведет домашний матч с ЦСКА.

(Денис Сафронов)