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Сегодня, 08:55

Семин поделился мнением о том, стоит ли молодым российским футболистам уезжать в Европу

Игорь Рабинер
Обозреватель
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» поделился мнением о том, стоит ли молодым российским футболистам в нынешней ситуации уезжать в Европу.

— Нужно ли в сложившийся ситуации молодым российским талантам как можно раньше уезжать в Европу?

— У каждого своя история. Уезжать надо туда, где имеешь шансы играть. Просто так, абы куда, ехать нельзя. Уезжали всю жизнь, но нужно знать время и место. Сейчас Пиняев постоянно играет в «Локомотиве», только перешел туда и начал это делать. Если перерастет уровень команды, значит, можно ехать. Пока этого не произошло, надо играть здесь и расти с помощью того доверия, которое здесь есть.

Вот уехал из «Локомотива» Никита Иосифов, и что дальше? Он играл в «Казанке», его все время ставили, постепенно подходил к главной команде. Он бы перешел в нее, вырос и уехал в Европу. Отъезд должен быть естественным этапом развития игрока, которому в России уже прогрессировать некуда. У футболиста всего десять или чуть больше лет карьеры, и он не должен их тратить попусту. А не так, что агенты сказали уезжать, и ты поехал неизвестно куда. Иосифов ведь и во второй команде «Вильярреала» мало играет (из 33 матчей в ла лиге 2 он участвовал в 12, из которых лишь дважды в стартовом составе, провел на поле 210 минут и забил один мяч. — Прим. И.Р.). Если бы подождал в «Локомотиве», то возмужал бы, вырос и более поздний отъезд стал бы более своевременным.

В клубе, куда ты едешь, тебя должны ждать и хотеть! Так, как ждал и хотел Хвичу Лучано Спаллетти. Именно главный тренер уговорил президента «Наполи» купить ему этого игрока. Тогда из команды ушел капитан Лоренцо Инсинье, и Кварацхелия как раз на его позицию приехал.

Ранее Семин поделился мнением о перспективах Сергея Пиняева.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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