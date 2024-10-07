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Сегодня, 15:52

Семин заступился за Осинькина: «Он специалист высокого уровня. Сколько изменений каждый год»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«Мне Игорь Витальевич как тренер очень нравится. Он пришел в Самару и сразу поставил игру. Да, результат не всегда есть. Но в данной ситуации можно за это [за результат] спросить и с руководителей. Сколько было продано игроков, сколько изменений каждый год... Тренер просто не успевает подготавливать команду. Осинькин — специалист высокого уровня, это я точно могу сказать. А что там внутри происходит — мне сложно сказать. Там по рассказам столько руководителей. Кто в итоге руководит — я не понимаю», — сказал Семин «СЭ».

«Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ уступили на выезде «Локомотиву» со счетом 0:1. Сообщалось, что после этого матча Осинькин будет отправлен в отставку с поста главного тренера, а его место займет Сергей Игнашевич, ранее возглавлявший «Балтику».

Дарик Агаларов

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