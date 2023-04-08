Семин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

«От матча «Спартак» — «Динамо» всегда ждешь очень мощной игры с обеих сторон независимо от того, кто и на каком месте. Фаворита здесь нет. Будет очень интересный матч, потому что это старые традиции, которые и на сегодняшний момент играют большую роль в плане психологии», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Встреча 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» запланирована на сегодня. Начало — в 19:30 по московскому времени. Участие Джикии и Промеса в этом поединке находится под вопросом, поскольку футболисты недавно получили травмы.