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17 мая, 21:03

Семин поделился воспоминаниями, как на матч Яшина приехали все мировые звезды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился воспоминаниями о легендарном советском вратаре Льве Яшине.

«Мы молодые называли по имени-отчеству – Лев Иванович. Он обычно по имени нас называл. А остальное все как обычно во всех командах. А мы его — Лев Иванович. Чем он запомнился? Во-первых, он был человеком, который обладал любовью к людям, любовью к своей профессии. Он был очень общительный человек. И в высшей степени профессиональный. Потому что без столь большой работы, которую он проделал на каждой тренировке, конечно, он таким выдающимся вратарем не стал бы. Его награда – «Золотой мяч» лучшего футболиста мира — впервые была вручена голкиперу. И по сей день ни у кого из вратарей нет этой награды, а у Льва Ивановича была. Он очень дружелюбный человек. Вы помните, какая у него была большая дружба с Пеле? Очень теплые отношения были и с Бобби Чарльтоном. К нему на матч в Лужниках приехали все мировые звезды до единого – и итальянцы, и англичане, и латиноамериканцы. Это говорит о большом уважение, и он его заслужил. Яшин – это человек очень масштабный», — приводит слова Семина «KP.RU».

Вратарь умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.

Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР в составе «Динамо», трехкратный победитель Кубка СССР. Он единственный вратарь — обладатель «Золотого мяча», получивший эту награду в 1963 году.

Лев Яшин
Футбол
Юрий Семин
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