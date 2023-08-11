Семин похвалил Гончаренко за победу над «Спартаком» и назвал проблему красно-белых

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил «СЭ» на вопрос о том, почему «Спартак» не смог удержать победу в матче против «Урала» (2:3) в матче 4-го тура РПЛ.

До 90-й минуты красно-белые вели со счетом 2:1, после чего пропустили два гола в концовке.

«Тренер играет самую главную роль в победе команды. Сегодня Виктор Гончаренко это доказал. У «Урала» были стопроцентные возможности. При определенных чудесах и незабитых голах своей команды тренер не сдался, сделал великолепные замены: Гончаренко выпустил Бикфалви, который решил исход матча. Наверное, все рановато начали петь дифирамбы «Спартаку». У красно-белых есть очень квалифицированные игроки, но как таковой команды пока еще нет. Сегодняшний матч это показал», — сказал Семин «СЭ».

«Урал» набрал десять очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с девятью баллами опустился на третью строчку.