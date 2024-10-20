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Сегодня, 16:45

Семин: «Мусаев молодец. Держит удар под давлением и контролирует команду»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» похвалил главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

В матче 12-го тура РПЛ «быки» на выезде обыграли «Спартак» со счетом 3:0.

«Самое удивительное то, что у «Краснодара» значительно больше игроков уезжало в сборную. Перелет был тяжелый. Посмотрите, как Мусаев смог их восстановить! Со всеми иметь беседу... Значит, он руководит командой, контролирует ее. Видит каждого игрока. Не ошибся ни в одной замене, не мечется от одной схемы к другой.

Сейчас все настолько привыкли к розыгрышу от вратаря, а противоположные команды привыкли к тому, что уже хорошо отбирают в прессинге. Но Мусаев поменял свое тактическое направление. Это еще раз говорит о том, что он молодец. Хотя на нем большое давление. Крепкий парень, держит удар. То, что он видит, простые вещи, доносит до зрителей и игроков так же просто. Поэтому победа «Краснодара» была закономерной«, — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Краснодар
Мурад Мусаев
Юрий Семин

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