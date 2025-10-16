Семин — о назначении Мовсесьяна в «Спартак»: «Какая разница, где он работал. Главное — хорошая репутация»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Андрея Мовсесьяна заместителем генерального директора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

— Не превращается ли «Спартак» в ЦСКА?

— (Смеется). «Спартак» берет хорошего работника. Самое главное, что у него хорошая футбольная репутация. Какая разница, где он работал. Сейчас он в ЦСКА не работал. Его профессиональные качества — самое важное. «Спартак» определился с этим. Время покажет, также как покажут и результаты.

О назначении 49-летнего Мовсесьяна было объявлено 16 октября. Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.