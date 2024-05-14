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Сегодня, 17:44

Семин положительно оценил решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин положительно оценил решение «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком.

«Считаю, это хорошо, когда свой российский тренер работает в долгосрочной перспективе в таком клубе, как «Зенит». У Сергея Богдановича отличные результаты, поэтому это правильное и справедливое решение. Семак заслужил еще пять лет работать в этом клубе!

Это соглашение не несет никаких рисков ни для тренера, ни для клуба. «Зенит» — один из лучших европейских клубов, в котором все были бы счастливы поработать. Многие даже мечтают о работе в питерском клубе", — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Ранее стало известно, что петербургский клуб планирует 25 мая продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых еще на 5 лет.

Источник: sport24
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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