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Сегодня, 09:14

Семин: «Мне кажется, что интрига закончилась. Осталась одна команда — «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» высказался об интриге в РПЛ.

— Мне кажется, что интрига закончилась. В интриге осталась одна команда — «Динамо».

— Но «Сочи» неудобный соперник.

— Опять неудобный. А удобных вообще не бывает никогда (Смеется.). Соперник есть, с которым происходит борьба за три очка. Либо ты претендуешь на чемпионское звание, либо лишь бы не проиграть. И здесь такая же психология. Посмотрим на «Динамо».

Лидером таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков, следом идет «Краснодар» (50) и «Динамо» (47).

5 мая «Динамо» в Москве примет «Сочи» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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