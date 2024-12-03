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Сегодня, 21:36

Семин — о назначении Ари в «Торпедо»: «Наконец-то стали появляться профессионалы в клубах»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» оценил назначение Ари спортивным директором «Торпедо».

«Я очень положительно оцениваю это решение торпедовцев. Наконец-то у нас начали профессиональные бывшие игроки становиться спортивными директорами. Ари хорошо знает футбол. «Торпедо» очень умно поступило. У них будет спортивный директор, который хорошо знает Бразилию, плюс у него есть своя команда.

Вполне возможно, в «Торпедо» будут бразильцы. Но не привезенные агентами, а Ари, своим человеком, который работает в клубе. Я считаю, что это хорошее решение. Наконец-то у нас в футболе стали появляться профессиональные люди в командах. Желаю ему удачи!» — сказал Семин «СЭ».

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на 2-м месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 2 очка.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Юрий Семин
ФК Торпедо (Москва)
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