Семин предложил «Спартаку» назначить Романцева главным тренером клуба

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос, кто должен возглавить «Спартак».

14 апреля красно-белые объявили об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

«Спартак» не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало», — цитирует Семина RT.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 25 матчах.

В воскресенье, 28 апреля, московский клуб проведет домашнюю встречу с «Локомотивом».