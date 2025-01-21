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Сегодня, 14:41

Семин об уходе Вендела из «Зенита» летом: «Он устал от команды. Но бразилец хорошо отработал контракт»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе полузащитника Вендела из «Зенита» летом 2025 года.

Ранее «Зенит» объявил о «взаимообязывающем соглашении» о переходе Вендела в «Ботафого» после окончания сезона РПЛ.

«Вендел отыграл пять лет в «Зените». Для бразильца это чересчур большой срок. Он уже устал от команды. Но Вендел хорошо отработал свой контракт с «Зенитом», очень качественно. Бразилец принес много пользы команде. И футболисту бесспорно нужны перемены, которые настанут этим летом», — сказал Семин «СЭ».

27-летний Вендел выступает за сине-бело-голубых с 6 октября 2020 года, срок действия его контракта с «Зенитом» истекает 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах. ПорталTransfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Юрий Семин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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