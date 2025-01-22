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Сегодня, 18:18

Семин: «Сейчас «Зенит» не имеет большого преимущества перед другими клубами РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Несколько клубов РПЛ конкурируют с «Зенитом» за золотые медали, и сейчас питерцы не имеют большого преимущества перед другими. Все команды в равных условиях. Другие клубы должны показывать свои козыри, а не смотреть, кого и за сколько покупает «Зенит», — сказал Семин «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, столько же очков у «Зенита», который занимает второе место. «Спартак» с 37 баллами — на третьей строчке.

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Юрий Семин
Футбол
РПЛ
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