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Семин: «Другие клубы начинают бояться «Краснодар» — это заслуга Мусаева»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре «Краснодара».

«Победы над «Зенитом» и «Спартаком» вселят еще больше уверенности в игроков «Краснодара». Другие клубы начинают бояться «Краснодар» — это заслуга Мусаева. В игре команды видна дисциплина — это важное качество для клуба, который претендует на высокие места. «Краснодар» надежно действует в обороне и с энтузиазмом в атаке. Когда так происходит, то и результат сразу есть», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

После 12 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Быки» на один балл опережают «Зенит», идущий на второй строчке.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Юрий Семин

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