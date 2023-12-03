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Сегодня, 17:48

Семин: «Задача Клюева — закрепиться в «Сочи» и оставить команду в РПЛ»

Алина Савинова
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Российский тренер Юрий Семин высказался о назначении Дениса Клюева исполняющим обязанности главного тренера «Сочи».

«Ситуация в «Сочи» очень сложная. Задача Клюева — закрепиться в команде и оставить ее в РПЛ. Справится — будет востребован в высшей лиге, нет — придется начинать снова с низших дивизионов. Он хорошо работал в «Локомотиве». Многие ребята прошли через него и потом попадали в основной состав «Локомотива». Самое важное для тренера, чтобы игроки росли в своем мастерстве. Мне кажется, он эту работу делал хорошо», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

3 декабря «Сочи» объявил об уходе Александра Точилина с поста главного тренера. За 17 туров РПЛ команда набрала 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-zadacha-klyueva-zakrepitsya-v-komande-i-ostavit-sochi-v-rpl-311528/
Денис Клюев
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
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