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Семин — о назначении Николича в ЦСКА: «Хорошо агенты сработали»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Марко Николича в ЦСКА.

«Мне сложно это комментировать, на мой взгляд, Федотов хорошо работал. Какие основания у Николича возглавить ЦСКА? Я их не вижу. Хорошо агенты сработали», — сказал Семин «СЭ».

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата. 3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера клуба.

Александр Абустин

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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