Семин: «Главное, что Евсеев не боится идти работать в сложной ситуации»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Факела» над «Енисеем» (1:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«В целом «Факел» и так был достаточно хорошо подготовлен физически, предыдущий тренер проделал хорошую работу. Евсеев дал новую энергетику. Он любит свою профессию и аккумулирует знания тренеров, с которыми он работает. Некоторые отрабатывают все, что узнали, а другие собирают. Евсеев соблюдает традиции русской методики работы тренера. Сверху того багажа он накапливает новые знания. Он объективен по отношению к своим игрокам, ведь он не зависит от агентов. Его ждет большой успех в дальнейшем. В этом противостоянии еще не все закончилось. Главное, что Вадим не боится идти работать в сложной ситуации. Надеюсь, он добьется положительных результатов», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Семина.

Ответный матч между командами пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 по московскому времени.