Семин: «Мне казалось, что Худяков будет основным вратарем «Локо» на долгое время»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход вратаря Даниила Худякова из столичного клуба.

«По уходу Худякова надо задать вопрос руководителям клуба, почему они его отпустили. Мне казалось, что Худяков будет заменой Лантратову и основным вратарем «Локомотива» на долгое время. Не знаю, получится у него в «Штурме» или нет», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев в интервью «СЭ» сообщил об окончании контракта 20-летнего голкипера с красно-зелеными.

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.