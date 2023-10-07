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Сегодня, 21:25

Семин: «Краснодар» сильнее «Ростова» и по подбору игроков, и в принципе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «Краснодара» (3:2) над ростовчанами в матче 11-го тура РПЛ.

«Матч был хорошим с обеих сторон. Команды показали настоящий, бескомпромиссный футбол. Наверное, волевые качества и потрясающая физподготовка «Краснодара» помогли им переломить всю ситуацию во втором тайме. Кордоба в самый нужный момент решил исход матча. В какой-то степени «Краснодар» исправлял ошибки Сафонова. Тренер сумел найти подход, решение. Чего не хватает «Ростову»? Да они прекрасно матч провели, просто «Краснодар» сильнее по подбору игроков, да и в принципе. Не зря они лидеры чемпионата. А «Ростову» не хватает удачи. В сегодняшней ситуации забить на 95-й мог только Кордоба, наверное», – сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» (10 очков) остался на 13-м месте.

21 октября «быки» сыграют с «Балтикой». «Ростов» днем позже встретится с «Ахматом» в 12-м туре РПЛ.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
Юрий Семин
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