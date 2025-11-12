Семин раскритиковал Леонченко: «Решение об уходе давно напрашивалось. Чуть не вывели команду в Первую лигу»

12 ноября, 13:24
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе гендиректора Владимира Леонченко из клуба.
«Не удивлен, потому что все закономерно. Те направления, которые он выбирал, нигде не сработали. С немцами не сработали. Только команду чуть не вывели в Первую лигу. С большим трудом остались. Те обещания, которые он давал, на мой взгляд, были нереальные, а если реальные, то он их не выполнил. Поэтому закономерное решение.
Что касается Бориса Ротенберга, тоже закономерно. Он набрался опыта, он человек, который хорошо знает структуру «Локомотива». Хорошо проявил себя в школе, которую возглавляет. Она стала одной из лучших в стране. Все решения правильные.
Еще один, наверное, момент — болельщики совсем не симпатизировали Леонченко, а к Борису Ротенбергу есть большая симпатия. Они видели, что он душой и сердцем всегда был с командой, даже вне зависимости от количества игрового времени, количества матчей. Думаю, болельщики его поддержат и сейчас, если это произойдет.
Думаю, решение об уходе Леонченко давно напрашивалось. Наверное, подождали, пока закончится контракт», — сказал Семин «СЭ».
12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.
С 2022 года Ротенберг работает в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.
Микола Питерский
Ну почему сразу кормится? Просто стар уже палыч, маразм замучил
12.11.2025
Sergey Sparker
Ай да Семин! Ай да молодец. Лишняя копеечка от Ротенберга не помешает. Не пахнет, так сказать. И Ротенбергу приятно! Ляпота! Только вот зачем болельщиков обижать? Они же не совсем дебилы.
12.11.2025
Opilki
Подпевала, неужели бабки закончились?
12.11.2025
Ратель
Леонченко торпедовец, решение изначально было странным.
12.11.2025
hovawart645
Всё верно Палыч сказал! Достал уже этот торпедовец! Сколько можно тянуть с переподписанием своих?! Зачем нервировать состав?! Борис свой, мы за него - он за Локо, мы это знаем.
12.11.2025
Mr T
Палыч,ты ли это???
12.11.2025
тихоновнавсегда
Юрий Палыч!Как будто не тебя слушаю...
12.11.2025
Victorns
Похоже Семин кормится из миски Ротенбергов раз поет такие хвалебные песни. Один облажался в хоккее, теперь запускают второго - в футбол.
12.11.2025