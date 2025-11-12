Видео
12 ноября, 13:24

Семин раскритиковал Леонченко: «Решение об уходе давно напрашивалось. Чуть не вывели команду в Первую лигу»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе гендиректора Владимира Леонченко из клуба.

«Не удивлен, потому что все закономерно. Те направления, которые он выбирал, нигде не сработали. С немцами не сработали. Только команду чуть не вывели в Первую лигу. С большим трудом остались. Те обещания, которые он давал, на мой взгляд, были нереальные, а если реальные, то он их не выполнил. Поэтому закономерное решение.

Что касается Бориса Ротенберга, тоже закономерно. Он набрался опыта, он человек, который хорошо знает структуру «Локомотива». Хорошо проявил себя в школе, которую возглавляет. Она стала одной из лучших в стране. Все решения правильные.

Еще один, наверное, момент — болельщики совсем не симпатизировали Леонченко, а к Борису Ротенбергу есть большая симпатия. Они видели, что он душой и сердцем всегда был с командой, даже вне зависимости от количества игрового времени, количества матчей. Думаю, болельщики его поддержат и сейчас, если это произойдет.

Думаю, решение об уходе Леонченко давно напрашивалось. Наверное, подождали, пока закончится контракт», — сказал Семин «СЭ».

Борис Ротенберг.Борис Ротенберг-младший — новый босс «Локомотива»: сменил Леонченко на посту гендиректора клуба

12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

С 2022 года Ротенберг работает в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.

8

  • Микола Питерский

    Ну почему сразу кормится? Просто стар уже палыч, маразм замучил

    12.11.2025

  • Sergey Sparker

    Ай да Семин! Ай да молодец. Лишняя копеечка от Ротенберга не помешает. Не пахнет, так сказать. И Ротенбергу приятно! Ляпота! Только вот зачем болельщиков обижать? Они же не совсем дебилы.

    12.11.2025

  • Opilki

    Подпевала, неужели бабки закончились?

    12.11.2025

  • Ратель

    Леонченко торпедовец, решение изначально было странным.

    12.11.2025

  • hovawart645

    Всё верно Палыч сказал! Достал уже этот торпедовец! Сколько можно тянуть с переподписанием своих?! Зачем нервировать состав?! Борис свой, мы за него - он за Локо, мы это знаем.

    12.11.2025

  • Mr T

    Палыч,ты ли это???

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Юрий Палыч!Как будто не тебя слушаю...

    12.11.2025

  • Victorns

    Похоже Семин кормится из миски Ротенбергов раз поет такие хвалебные песни. Один облажался в хоккее, теперь запускают второго - в футбол.

    12.11.2025

    Владимир Леонченко
    Юрий Семин
    Футбол
    ФК Локомотив (Москва)
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
