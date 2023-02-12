Семин рассказал, что для него станет главной интригой во второй части сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что борьба за чемпионство станет для него главной интригой во второй части сезона РПЛ.

«Главной интригой во второй части сезона для меня станет борьба за чемпионство — это всегда было главным. В последние годы не было интриги? Как это не было? Всегда была интрига. Другое дело, что «Зенит» был объективно сильнее, но интрига всегда была. Сейчас с возобновлением сезона все только начинается», — приводит слова Семина «Чемпионат».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).