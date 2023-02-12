0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:31

Семин рассказал, что для него станет главной интригой во второй части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что борьба за чемпионство станет для него главной интригой во второй части сезона РПЛ.

«Главной интригой во второй части сезона для меня станет борьба за чемпионство — это всегда было главным. В последние годы не было интриги? Как это не было? Всегда была интрига. Другое дело, что «Зенит» был объективно сильнее, но интрига всегда была. Сейчас с возобновлением сезона все только начинается», — приводит слова Семина «Чемпионат».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4994583-yurij-syomin-rasskazal-chto-dlya-nego-stanet-glavnoj-intrigoj-vo-vtoroj-chasti-sezona-rpl.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Более 250 тыс. человек призвали Шольца к мирным переговорам по Украине
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
В Bloomberg узнали сумму ущерба экономике Турции от землетрясений
Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Стрепетов заявил, что «Спартак» готовится дай бой «Зениту» в чемпионате
«Динамо» о Жиркове: «Спасибо за яркую игру в нашем клубе»
Мостовой верит, что в нынешнем сезоне РПЛ будет интрига в борьбе за чемпионство
ЦСКА о карьере Жиркова: «Мы знаем, какой момент занимает особенное место в его многовековой футбольной истории»
Бушманов верит в чемпионство «Спартака»
«Торпедо» объявило состав на третий сбор команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Спасибо за все, легенда российского футбола!» «Зенит» поблагодарил Жиркова за карьеру

Ветеран «Спартака» поддержал запрет Абаскаля на общение с прессой