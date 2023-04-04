Семин — о Пиняеве: «Он мне нравился еще в «Чертанове». Сергей хорош в атаке, но это только начало»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» высказал мнение об авторе самого молодого гола в истории сборной России, полузащитнике «Локомотива» Сергее Пиняеве.

— Не могу не спросить еще об одном молодом игроке. Как вам Сергей Пиняев?

— Он мне нравился еще в «Чертанове», а потом в «Крыльях», — заявил Семин. — Самый хороший момент в том, что он здорово пользуется своим главным козырем — обводкой. Важно, как пойдет его развитие. Нужно научиться правильно обороняться, выполнять командные действия в разных фазах игры. В атаке Пиняев хорош, но пока это только начало.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он забил 1 гол в 7 матчах за железнодорожников.

26 марта Пиняев забил первый гол за сборную России в товарищеском матче против Ирака (2:0). Он сделал это в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней и стал самым молодым автором забитого мяча за национальную команду. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Сычеву (18 лет, 6 месяцев и 23 дня).