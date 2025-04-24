Семин: «Динамо» в последние годы хорошо играет против «Зенита»

Экс-тренер московского «Динамо» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Зенита» в 26-м туре РПЛ.

«Динамо» в последние годы хорошо играет против «Зенит», я думаю, что предстоящий матч не будет исключением.

Обе команды хорошо играют в атаке, в первую очередь «Динамо», если бело-голубые уделит правильное внимание контратакам «Зенита» и хорошей игры в обороне, то сможет победить, будет иметь хорошие шансы на это», — цитирует Семина ТАСС.

«Динамо» на выезде встретится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Начало — в 14.00 по московскому времени.

После 25 туров бело-голубые с 46 очками занимают пятое место в РПЛ. «Зенит» (53 очка) идет вторым в турнирной таблице.